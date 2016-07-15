中国汇市：人民币早盘随中间价续小升，受宏观数据好于预期提振

* 人民币早盘随中间价续小升
* 受宏观数据好于预期提振
* 大行延续提供美元流动性
* 短期汇价或维持窄幅整理
路透北京7月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价继续小幅上涨，中间价亦续升。交易员称，今日稍早公布的中国宏观经济数据普遍好于预期，小幅提振人民币汇价，且中资大行继续提供美元流动性，短期人民币料在当前位置盘整。
他们并指出，隔夜英国央行决议及法国尼斯恐怖袭击等事件集中在欧洲时段，对人民币汇价的影响有限。
“妈（央行）没有主动干预，但一定会给货，给充足流动性。这周以来都是这样。”一股份行交易员称，“市场还是习惯性逢低购汇。”
中国国家统计局周五公布上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，略好于预期，而房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。 中国央行同时公布的6月新增信贷和M2亦均优于预期，显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期内货币政策宽松的迫切性不强。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.6836元，上日收报6.6871元，夜盘终报6.689元。今日人民币兑美元中间价 报6.6805元，上日中间价为6.6846元。人民币兑美元即期成交额 为122.46亿美元，上日半日为141.22亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.03%至94.37；SDR篮子指数亦微降至95.37，BIS篮子指数微跌至95.31，但三个指数整体表现平稳。
全球汇市方面，日圆兑美元周五回落，本周或创较大跌幅；风险偏好升温以及有关日本决策人士可能采取更激进货币刺激措施的推测，给日圆带来压力。
尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但美联储决策者似乎并不急于上调利率，周四又有两名美联储官员表达了这类看法。
英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.834元, 上日尾盘为6.8318元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6911元, 上一交易日尾盘报6.6925元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6838；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)