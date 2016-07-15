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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 12:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段再度持稳，买气略微升温

0401 GMT

* 欧元/美元在亚洲买气略微升温，区间在1.1102-40美元，昨日高点在1.1165美元

* 日线图一目均衡转换线水平在1.1094美元，1.1089美元为200日移动均线支撑，1.1170美元为一目均衡基准线阻力位

* 该货币对资金出入不多，市场关注日圆动向，欧元/日圆买盘以及美元/日圆提供支撑

* 今日有规模可观的期权到期 (完) (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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