中国债市动态：数据未明显超预期现券小幅走强，配置需求支撑仍有力

路透上海7月15日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率先升后降，国债期货亦探低后反弹；今日一大波经济金融数据来袭，总体看虽略好但也未明显超出预期，短期不确定因素消除后主动买盘力量又有所增强。
交易员并指出，资金面整体宽裕而有效信贷需求又不足，债市配置需求仍十分旺盛，特别集中在利率债以及高等级和城投类信用债上，如果基本面近期仍无明显起色，在配置盘支撑下债市收益率依然有震荡小降可能。
“（收益率）先上后下，比昨日收盘低1个点，（经济数据）也没什么特别大的意外，现在主要还是钱多，如果一直这样的话，最后（收益率）还是会被买下去吧，”上海一银行交易员表示，
上海另一银行交易员谈到，尽管数据比之前预期的稍好，但之后现券买盘很强，表明目前资金宽松背景下主导市场的仍是源源不断的配置需求，“这个数据出来，市场最多就是预期不降息降准了，但是说经济转向、货币政策转变，还有点早。”
国家统计局周五公布上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，略好于预期。而房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。
中国6月新增信贷和M2均优于预期，二季度和上半年6.7%的增长速度亦显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期内货币政策宽松的迫切性不强。
一级市场上，财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.1619%，边际中标收益率2.1777%，投标倍数4.25倍；同时招标的六个月期品种，加权中标收益率2.1738%，边际中标收益率2.2306%，投标倍数3.03倍。
而最近信用债一级市场上高评级品种和城投债也表现火爆，认购倍数较高，收益率节节下行。深圳一基金公司交易员表示，“火啊，主要就是钱多，欠配。”
不过他并指出，信用债市场仍呈明显结构分化态度，低资质品种表现仍无太大起色。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1850%/3.1775%，上日尾盘在3.19%/3.1830%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8450%/2.8250%，上日尾盘在2.8450%/2.83%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.030元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1609 收报100.365元，较上日结算价涨0.03%。(完)
(发稿 边竞；审校 林高丽)