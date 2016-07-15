《中国企业债发行日程表》--7月15日

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湘潭九华 10 10 7/22簿记建档 -- AA 7/25-7/27 西南证券 经济建设投资 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= *马鞍山南部承接14.9 7 7/22簿记建档 -- AA 7/25-7/27 国泰君安证券 产业转移新区经济技术发展公司 (第3-7年末偿还20%本金) 国海证券 ========================================================================================= *广州地铁集团 20 可续期 7/22簿记建档 -- AAA 7/25-7/27 海通证券 (每3年为一个重定价周期 ) 广州证券 ========================================================================================= 镇江新区城建 11.6 7 7/13簿记建档 5.31% AA 7/14-7/18 海通证券 投资公司停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保) ========================================================================================= 金堂县现代 8 7 7/13簿记建档 5.49% AA- 7/14-7/19 天风证券 农业投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 洪泽县城市 10 7 7/15簿记建档 上限6.00% AA 7/18-7/20 银河证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 如东县新天地 10 7 7/15簿记建档 上限6.20% AA 7/18-7/21 申万宏源证券 投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安吉县城西北 8.6 7 7/15簿记建档 上限7.00% AA- 7/18-7/21 财通证券 开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/安吉县资产经营有限公司担保) ========================================================================================= 汉川市汉融 12 7 7/15簿记建档 上限5.50% AA 7/18-7/22 长江证券 投资建设开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安顺市国有 11 7 7/15簿记建档 上限5.50% AA 7/18-7/22 国信证券 资产管理公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司担保) 中泰证券 ========================================================================================= 嘉兴市湘家荡 6 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 民族证券 发展投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 郑州航空港兴港 19.5 10 7/19簿记建档 -- AA+ 7/20-7/22 中原证券 投资集团 (第3-6年、7-10年末分别偿还15%、10%本金) 国开证券 ========================================================================================= 芜湖市镜湖 12 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 安信证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宜昌高新 8 7 7/20簿记建档 -- AA+ 7/21-7/22 东方花旗证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟资产 14 15 7/20簿记建档 -- AAA 7/21-7/25 广发证券 经营 (第5、第10年末附投资者回售选择权) 平安证券 ========================================================================================= 江苏筑富 16 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/25 华林证券 实业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/以土地使用权及部分房屋建筑物提供担保) 国海证券 ========================================================================================= 柳州东通投资 20 7 7/21簿记建档 -- AA 7/22-7/26 国海证券 发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广州城市建设投资 15 可续期 7/21簿记建档 -- AAA 7/22-7/26 广发证券 集团停车场专项债 10 10 (品种一每5年为一个重定价周期/品种二第5年末附投资者回售选择权) ========================================================================================= 湖南城陵矶临港 12 7 7/20簿记建档 -- AA 7/21-7/27 国开证券 新区开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 荆门市东宝区 7 7 7/21簿记建档 -- AA- 7/22-7/28 长江证券 城乡建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 丰县城市投资 13 5 7/12簿记建档 4.23% AA 7/13-7/15 银河证券 发展公司棚改项目收益债券 (第3-5年末还45%、35%、20%本金/丰县经济开发区投资发展公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 一带一路南通新型 26 7 7/14簿记建档 *4.70% AA+ 7/15-7/19 长城证券 城镇化建设集合债券 (第3-7年末还20%本金/江苏省信用再担保有限公司担保) ========================================================================================= 淮北建投控股集团 15 4 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 国元证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟