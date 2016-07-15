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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 12:56 BJT

《全球汇市》日圆下跌，因强劲中国数据提振风险偏好

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1127  1.1118  +0.08  +2.46  1.0860
    美元/日圆            105.89  105.32  +0.54 -11.98  120.30
    欧元/日圆         117.82  117.09  +0.62  -9.70  130.47
    美元/瑞郎            0.9799  0.9804  -0.05  -2.19  1.0018
    英镑/美元            1.3424  1.3338  +0.64  -8.92  1.4738
    美元/加元            1.2898  1.2890  +0.06  -6.80  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6910  6.6917  -0.01  +1.87  6.5680
    澳元/美元            0.7628  0.7628  +0.00  +4.85  0.7275
    新西兰元/美元        0.7146  0.7192  -0.64  +4.70  0.6825
    澳元/日圆         80.680  80.370  +0.39  -7.92  87.620
    新西兰元/日圆     75.780  75.850  -0.09  -7.56  81.980
    英镑/日圆         142.30  140.52  +1.27 -19.70  177.22
    澳元/新西兰元     1.0669  1.0596  +0.69  +0.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/许娜/白云/艾茂林/陈宗琦；审校 王颖/张明钧/王兴亚/高琦/李婷仪)

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