《全球汇市》日圆下跌，因强劲中国数据提振风险偏好

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1127 1.1118 +0.08 +2.46 1.0860 美元/日圆 105.89 105.32 +0.54 -11.98 120.30 欧元/日圆 117.82 117.09 +0.62 -9.70 130.47 美元/瑞郎 0.9799 0.9804 -0.05 -2.19 1.0018 英镑/美元 1.3424 1.3338 +0.64 -8.92 1.4738 美元/加元 1.2898 1.2890 +0.06 -6.80 1.3839 美元/离岸人民币 6.6910 6.6917 -0.01 +1.87 6.5680 澳元/美元 0.7628 0.7628 +0.00 +4.85 0.7275 新西兰元/美元 0.7146 0.7192 -0.64 +4.70 0.6825 澳元/日圆 80.680 80.370 +0.39 -7.92 87.620 新西兰元/日圆 75.780 75.850 -0.09 -7.56 81.980 英镑/日圆 142.30 140.52 +1.27 -19.70 177.22 澳元/新西兰元 1.0669 1.0596 +0.69 +0.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/白云/艾茂林/陈宗琦；审校 王颖/张明钧/王兴亚/高琦/李婷仪)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64