《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
以下为路透中文新闻为您整理的7月11日-7月15日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升值0.12%。英国脱欧公投后国际市场避险情绪不断消退，避险货币日圆大幅回落，亚洲新兴市场货币则普遍反弹，外部环境明显转好。但境内客盘购汇需求仍较旺，周三人民币汇价收创逾五年半新低；而大行继续向市场提供美元流动性，意在消化贬值预期。预计短期人民币易升难跌，但幅度有限。 公开市场操作: --在流动性持续宽松下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，不过MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。
他们并认为，近期数据显示未来中国经济面临较大下行压力，但货币政策支持仍会选择公开市场辅以MLF等“定向”方式，同时更多依靠财政政策发力，降准等全面宽松概率不大。
债市: --中国银行间债市现券收益率当周震荡走升后小幅掉头回落。周初宽松预期落空，叠加部分机构对6月信贷数据走高预期影响，看空情绪一度占据上风，一级新债招标需求亦不温不火；不过随着二季度GDP及信贷等系列经济数据逐步落地，不确定性消除，但同时也表明经济基本面下行压力仍大，机构做多热情再度升温，推动收益率震荡下行。
票据: --中国票据市场当周转贴利率明显下行，一年电票利率成交在2.82%左右位置。交易员表示，由于流动性持续充裕，且以股份制银行为代表的机构收票热情高涨，转贴利率因此一路走低；但受制于资金成本，预计利率下行空间有限。
股市: --中国股市沪综指 连续第三周上涨。本周经济数据虽部分高于预期，但市场反应平平。股指上攻至3,100点附近的前期成交密集区前，多空双方均较为谨慎，成交量同步萎缩。沪综指上攻前期高点仍需反复震荡积蓄力量；同时市场需要不断切换热点，令个股保持活跃以维持人气。 (完) (整理 张金栋/侯向明/张晓翀/吴芳; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟