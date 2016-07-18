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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 15:45 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         60            1       2.2761%         固息增发债   7/19-7/20
                 50            3       2.7719%   
                 50            5       2.9938%   
                 50            7       3.2373%  
                 50           10       3.2516% 
                  (2016年第14、15、16、四、五期增发债)       
 *国开行      至多70           5        周二招标       固息增发债   7/20-7/21
              至多70           7                                     
                  (2016年第六、七期增发债)
 *农发行      至多50           5        周三招标       固息增发债   7/21-7/22
              至多30           7        
              至多70          10        
              至多20          15        
              至多30          20        
                      (2016年第11、七、八、九和10期增发债)
 *进出口行    至多50           1        周四招标       固息金融债    7/21-7/25
              至多50          10     
                      (第八期新发债和第三期增发债)
 *国开行      至多50           3        周四招标       固息增发债    7/22
              至多130         10
              至多30          20
                      (2016年第八、10、五期增发债)
  进出口行        50           3        *2.7927%       固息增发债   7/14-7/18
                  50          10        *3.2482%
                          (第七、三期增发债)
  国开行         140          10        *3.1529%       固息增发债   7/15-7/18
                  30          20        *3.6966%
                          (2016年第10、五期增发债)   
      
  注: *表示新增。(完)
    
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