《中国金融债发行日程表》--7月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 60 1 2.2761% 固息增发债 7/19-7/20 50 3 2.7719% 50 5 2.9938% 50 7 3.2373% 50 10 3.2516% (2016年第14、15、16、四、五期增发债) *国开行 至多70 5 周二招标 固息增发债 7/20-7/21 至多70 7 (2016年第六、七期增发债) *农发行 至多50 5 周三招标 固息增发债 7/21-7/22 至多30 7 至多70 10 至多20 15 至多30 20 (2016年第11、七、八、九和10期增发债) *进出口行 至多50 1 周四招标 固息金融债 7/21-7/25 至多50 10 (第八期新发债和第三期增发债) *国开行 至多50 3 周四招标 固息增发债 7/22 至多130 10 至多30 20 (2016年第八、10、五期增发债) 进出口行 50 3 *2.7927% 固息增发债 7/14-7/18 50 10 *3.2482% (第七、三期增发债) 国开行 140 10 *3.1529% 固息增发债 7/15-7/18 30 20 *3.6966% (2016年第10、五期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次