中国经济：四部委发布涉企收费清理专项检查，确保降费举措落地

路透北京7月15日 - 中国财政部，发改委等四部委周五发布涉企收费清理情况专项检查方案，检查重点包括国家明令取消、停征、免征，以及降低收费标准的行政事业性收费和政府性基金项目，未按规定落实到位的。时间自7月15日到9月底。
财政部官网刊登的通知称，此举旨在确保国家各项普遍性降费政策落地生根，已经取消的收费项目不再征收，已经降低的收费标准执行到位；坚决遏制各种乱收费，切实降低企业成本负担；对确需保留的涉企收费基金项目，建立科学规范、公开透明的管理制度；研究提出进一步的政策措施，加快建立完善监管机制。
检查范围包括：行政机关、事业单位、代行政府职能的社会团体收取的涉企行政事业性收费和政府性基金，行政审批前置、涉及市场监管和准入以及其他具有强制垄断性的涉企经营服务性收费，行业协会商会涉企收费等。
检查重点包括违反行政事业性收费和政府性基金立项审批管理规定，擅自设立收费基金项目、提高征收标准、扩大征收范围的；没有法定依据设立行政审批前置中介服务（包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等）并收费的；没有法定依据设立投资审批前置中介服务并收费的。
没有法定依据设立投资审批前置中介服务并收费的，政府部门及所属单位通过设置不合理的市场监管和准入条件，增加企业缴费负担的，将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收取费用的，政府部门及所属单位利用电子政务平台搭车收费的等。
通知明确7月15日至8月15日为自查自纠阶段，8月16日至8月31日为实地检查阶段。财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、民政部将会同有关部门组成四个检查组，对部分省（区、市）进行实地检查，检查省份和时间另行通知。
9月1日至9月30日为整改治理阶段。财政部、国家发展改革委将根据各省（区、市）涉企收费自查自纠和实地检查情况，公布取消、调整和规范涉企收费的政策措施。同时加大对违规收费行为的查处曝光力度。对查实的乱收费问题，将追究相关部门和单位责任人的责任，处理情况将纳入国务院大督查问责范围。整改治理阶段结束后，将及时形成专项检查报告报国务院。
今年5月下旬，中国派出督查组，围绕国务院2014年出台的关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的相关文件落实情况，选择部分地区进行督查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)