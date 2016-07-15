中国票据市场：转贴利率明显下行，收票热情高涨推低利率但下行空间有限

路透北京7月15日 - 中国票据市场本周转贴利率明显下行，一年电票利率成交在2.82%左右位置。交易员表示，由于流动性持续充裕，且以股份制银行为代表的机构收票热情高涨，转贴利率因此一路走低；但受制于资金成本，预计利率下行空间有限。
“还是钱多，股份行收票热情很高...原因一个是这可以冲规模，一个是他们上报资管计划，为了获得总行资金，总行资金成本低，这里面还是有点差的。”华东一银行交易员说。
他并表示，虽然短期资金面料仍将宽松，但预计票据利率下跌空间有限，毕竟会受到资金成本的影响。
“（这么低）也不正常，你看同业存单就知道了，存单利率这么低，票据利率也这么低，肯定不合理，而且七天回购利率也在那摆着。”他说。
在流动性持续宽松下，中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，不过MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
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(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)