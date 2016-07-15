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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 15:38 BJT

亚洲橡胶：日圆走贬支撑TOCOM期胶收高，周线劲扬逾8%

12月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高2.3日圆，报每公斤159.2日圆。该指标合约本周录得3月4日以来最大周线涨幅。

日圆周五全线下滑，兑美元 触及三周低位，因中国第二季GDP及6月经济活动数据显示中国经济企稳，提振了市场风险偏好。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨325元人民币，收于每吨11,405元人民币，盘中曾触及一周高位。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤130美分，下跌1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉/艾茂林)

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