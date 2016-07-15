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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 15:40 BJT

澳洲股市：连续第七个交易日收高，盘中触及将近一年高位

路透悉尼7月15日 - 澳洲股市周五录得连续第七个交易日上涨，升至将近一年高位，因预期澳洲央行将很快再度降息。

S&P/ASX 200指数 收高0.3%报5,452.7点，盘中触及去年8月12日以来高点5,452.7点。

该指数本周收高将近4%，为逾三个月来最大单周涨幅。(完)

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