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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 17:36 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,732.5亿台币

路透台北7月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,732.5亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万
亿)4,093.1亿台币。
      
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
 日期    到期量(亿)       发行量(亿)       增加/减少(
                                           亿)
   7/11            2,279            3,726       +1,447
   7/12          2,351.5            2,372        +20.5
   7/13          1,312.5          1,328.5          +16
   7/14          1,702.5         *1,923.5         +221
   7/15            2,699            2,727          +28
 总计           10,344.5           12,077     +1,732.5
  注*：含两年期存单300亿台币。
          
 日期    91天期发行量(亿)    182天期发行量(亿)
   7/11                  80                  17
   7/12                  29                   8
   7/13                  47                   8
   7/14                  35                   8
   7/15                  34                   8
   总计                 225                  49
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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