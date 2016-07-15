《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月15日

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
路透香港7月15日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:56时,1港元=0.8618 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 13.74 7.22 2.21 南玻 11.65 6.28 2.15 深康佳 4.92 2.94 1.94 ST中华 10.79 5.06 2.47 ST中冠 11.78 4.87 2.81 深深宝 13.16 6.10 2.50 深华发 20.10 7.12 3.28 深赤湾 16.86 12.24 1.60 特力 65.87 22.30 3.43 飞亚达 11.92 7.14 1.94 一致药业 68.27 47.47 1.67 深深房 10.87 5.56 2.27 ST盛润 7.53 6.09 1.43 深南电 12.49 5.32 2.72 深纺织 13.32 7.53 2.05 方大集团 17.79 7.64 2.70 深国商 12.64 5.44 2.70 深赛格 11.00 5.25 2.43 宝石 10.11 5.87 2.00 小天鹅 35.88 27.92 1.49 粤高速 6.03 4.11 1.70 晨鸣纸业 8.38 6.06 1.60 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.37 4.58 1.61 大冷股份 11.59 6.31 2.13 粤电力 5.19 3.60 1.67 佛山照明 11.36 6.20 2.13 江铃汽车 26.00 20.08 1.50 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.97 4.89 2.13 威孚高科 21.40 16.98 1.46 古井贡酒 49.08 31.18 1.83 ST东海 14.05 6.59 2.47 长安汽车 15.24 12.00 1.47 京东方 2.40 2.02 1.38 鲁泰 11.51 10.15 1.32 本钢板材 6.31 2.52 2.91 张裕 43.18 23.53 2.13 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟