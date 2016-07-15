更新版 1-香港金融：政府首次发行30亿港元长者债券，三年期年息率最少2%

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
(新增记者会内容)
路透香港7月15日 - 香港政府周五宣布，将首次发行面向长者的“银色债券”（Sliver Bond），总额30亿港元，年期三年，年息率不低于2%。
银色债券是财政司司长曾俊华2月发表财政预算案时提出，计划于今明两年发行，只供年满65岁本地居民认购，是通胀挂钩债券（iBond）以外的短期纾缓措施，也为推动本地债市发展出力。
财经事务及库务局局长陈家强在记者会上称，“政府希望藉银债的发行，鼓励更多金融机构为长者设计更多回报稳定的产品。”
他并称，有别于iBond，银债不设二手市场及上市，故没有短线获利空间，产品针对长期持有收息用途，但持有人可要求政府提前赎回，相信在现时低息的环境下，这款同样与通胀挂钩的产品会受到投资者欢迎。
银债的发行工作由金融管理局负责。债券发行日为2016年8月12日，面额1万港元，每半年支付一次利息，息率与最近六个月本地通胀挂钩，但不低于2%，首个付息日为2017年2月13日。
银债的认购期由7月26日至8月3日，只通过21间配售银行认购，联席安排行为中银香港 和香港上海汇丰银行。
中银香港全球市场助理总经理兼财资产品管理（投资）主管张颖思称，参考上一次iBond的认购反应，加上银债保证息率又高于iBond的1%，具一定吸引力。
“以今天的投资环境，保证息率2%且规模只有30亿港元，相信认购反应理想，不难做到超额认购。”她说。
金管局高级助理总裁李达志说，此前发行的100亿港元三年期第六批iBond 获得近51万人认购，其中65岁或以上的长者人数超过6万人，占比大约13%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟