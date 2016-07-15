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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 17:26 BJT

更新版 1-香港金融：政府首次发行30亿港元长者债券，三年期年息率最少2%

(新增记者会内容)

路透香港7月15日 - 香港政府周五宣布，将首次发行面向长者的“银色债券”（Sliver Bond），总额30亿港元，年期三年，年息率不低于2%。

银色债券是财政司司长曾俊华2月发表财政预算案时提出，计划于今明两年发行，只供年满65岁本地居民认购，是通胀挂钩债券（iBond）以外的短期纾缓措施，也为推动本地债市发展出力。

财经事务及库务局局长陈家强在记者会上称，“政府希望藉银债的发行，鼓励更多金融机构为长者设计更多回报稳定的产品。”

他并称，有别于iBond，银债不设二手市场及上市，故没有短线获利空间，产品针对长期持有收息用途，但持有人可要求政府提前赎回，相信在现时低息的环境下，这款同样与通胀挂钩的产品会受到投资者欢迎。

银债的发行工作由金融管理局负责。债券发行日为2016年8月12日，面额1万港元，每半年支付一次利息，息率与最近六个月本地通胀挂钩，但不低于2%，首个付息日为2017年2月13日。

银债的认购期由7月26日至8月3日，只通过21间配售银行认购，联席安排行为中银香港 和香港上海汇丰银行。

中银香港全球市场助理总经理兼财资产品管理（投资）主管张颖思称，参考上一次iBond的认购反应，加上银债保证息率又高于iBond的1%，具一定吸引力。

“以今天的投资环境，保证息率2%且规模只有30亿港元，相信认购反应理想，不难做到超额认购。”她说。

金管局高级助理总裁李达志说，此前发行的100亿港元三年期第六批iBond 获得近51万人认购，其中65岁或以上的长者人数超过6万人，占比大约13%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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