更新版 1-中国汇市：宏观数据较好人民币续收升，贬值预期缓和汇价或易升难跌

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 人民币收盘随中间价续小升 * 受宏观数据好于预期提振 * 大行延续提供美元流动性 * 短期汇价或易升难跌，虽然幅度有限 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月15日 - 人民币兑美元即期 周五收盘小升，中间价三连升至近两 周高点。交易员称，虽然客盘仍有购汇需求，但午后美元指数扩大跌幅，缓和人民币贬值预 期，且中资大行持续提供美元流动性，短期汇价或易升难跌，虽然幅度有限。 他们并指出，今日稍早公布的中国宏观经济数据普遍好于预期，另外英国退欧之后市场 避险情绪逐渐消退，亦助力缓和贬值预期；若美元持续偏弱，不排除短期汇价小幅反弹至6. 65元的可能性。 “妈（央行）没有主动干预，但一定会给货，给充足流动性。这周以来都是这样。”一 股份行交易员称，“市场还是习惯性逢低购汇。” 另一中资行交易员指出，市场购汇情绪升温，监管层料会采取一定措施控制一下节奏， 安抚情绪，“往往是这种（说贬值的）声音比较多的时候，央妈会出手，不能你说怎么样， 我就怎么样。” 中国国家统计局周五公布上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，略好于预期，而房地 产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。 中国央行同时公布的6月新增 信贷和M2亦均优于预期，显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期 内货币政策宽松的迫切性不强。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微 跌0.03%至94.37；SDR篮子指数亦微降至95.37，BIS篮子指数微跌至95.31，但三个指数整体 表现平稳。 全球汇市方面，日圆兑美元周五触及三周低点，料创下17年以来的最大周线跌幅，之前 公布的数据显示中国经济企稳，提振了全球风险偏好。 尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但周四又有两名美联储官员表达了并不急 于上调利率的看法。 英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空， 但暗示不久会祭出一篮子刺激举措。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6804 6.6871 0.10% 中间价 6.6805 6.6846 0.06% 成交额 195.04亿美 246.68亿美元 元 日内波动幅度(pips) 67 日低6.686 日高6.6793 今年以来升贬幅度 -2.80% 2005年汇改以来升贬幅度 23.89% 一年期美元/人民币掉期 580 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.689 6.6925 一年期NDF 6.835 6.8318 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6828； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟