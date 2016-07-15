更新版 1-中国汇市：宏观数据较好人民币续收升，贬值预期缓和汇价或易升难跌

* 人民币收盘随中间价续小升 * 受宏观数据好于预期提振 * 大行延续提供美元流动性 * 短期汇价或易升难跌，虽然幅度有限 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月15日 - 人民币兑美元即期 周五收盘小升，中间价三连升至近两 周高点。交易员称，虽然客盘仍有购汇需求，但午后美元指数扩大跌幅，缓和人民币贬值预 期，且中资大行持续提供美元流动性，短期汇价或易升难跌，虽然幅度有限。 他们并指出，今日稍早公布的中国宏观经济数据普遍好于预期，另外英国退欧之后市场 避险情绪逐渐消退，亦助力缓和贬值预期；若美元持续偏弱，不排除短期汇价小幅反弹至6. 65元的可能性。 “妈（央行）没有主动干预，但一定会给货，给充足流动性。这周以来都是这样。”一 股份行交易员称，“市场还是习惯性逢低购汇。” 另一中资行交易员指出，市场购汇情绪升温，监管层料会采取一定措施控制一下节奏， 安抚情绪，“往往是这种（说贬值的）声音比较多的时候，央妈会出手，不能你说怎么样， 我就怎么样。” 中国国家统计局周五公布上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，略好于预期，而房地 产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。 中国央行同时公布的6月新增 信贷和M2亦均优于预期，显示经济形势无近忧。虽然从长期来看再降准等不可避免，但短期 内货币政策宽松的迫切性不强。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微 跌0.03%至94.37；SDR篮子指数亦微降至95.37，BIS篮子指数微跌至95.31，但三个指数整体 表现平稳。 全球汇市方面，日圆兑美元周五触及三周低点，料创下17年以来的最大周线跌幅，之前 公布的数据显示中国经济企稳，提振了全球风险偏好。 尽管有迹象显示美国经济已经接近充分就业，但周四又有两名美联储官员表达了并不急 于上调利率的看法。 英国央行周四意外维持利率不变，令投资者的预期落空， 但暗示不久会祭出一篮子刺激举措。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6804 6.6871 0.10% 中间价 6.6805 6.6846 0.06% 成交额 195.04亿美 246.68亿美元 元 日内波动幅度(pips) 67 日低6.686 日高6.6793 今年以来升贬幅度 -2.80% 2005年汇改以来升贬幅度 23.89% 一年期美元/人民币掉期 580 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.689 6.6925 一年期NDF 6.835 6.8318 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6828； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良)