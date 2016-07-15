欧洲汇市：英镑料创2009年以来最佳周线表现，英国央行意外按兵不动

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
由于市场原本已有大量作空英镑部位，英国央行的决定可能使未来几周出现轧空。
伦敦盘初时，英镑兑美元上涨0.2%，至1.3360美元，稍早涨幅一度达1%。英镑兑欧元则持稳于0.8327英镑。
“我们认为，市场仓位极度偏空将在未来几周扮演主导因素，”法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov称。
“除非未来几周数据变得非常非常疲软，否则应该有进一步整固的空间。”
英国央行货币政策委员会九名成员中，八人投票支持维持利率于0.5%不变，令许多投资人跌破眼镜，他们原本预期央行将降息，以缓解英国退欧公投对经济活动的冲击。
英国央行宣布决议后，英镑兑美元一度升至1.3480，为6月30日以来最高，之后在亚洲时段再度触及高位。
但交易商表示，英镑要升破1.35美元将面临强劲阻力。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍；审校 王洋/高琦)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。