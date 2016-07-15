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债券 | 2016年 7月 15日 星期五 16:31 BJT

欧洲汇市：英镑料创2009年以来最佳周线表现，英国央行意外按兵不动

由于市场原本已有大量作空英镑部位，英国央行的决定可能使未来几周出现轧空。

伦敦盘初时，英镑兑美元上涨0.2%，至1.3360美元，稍早涨幅一度达1%。英镑兑欧元则持稳于0.8327英镑。

“我们认为，市场仓位极度偏空将在未来几周扮演主导因素，”法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov称。

“除非未来几周数据变得非常非常疲软，否则应该有进一步整固的空间。”

英国央行货币政策委员会九名成员中，八人投票支持维持利率于0.5%不变，令许多投资人跌破眼镜，他们原本预期央行将降息，以缓解英国退欧公投对经济活动的冲击。

英国央行宣布决议后，英镑兑美元一度升至1.3480，为6月30日以来最高，之后在亚洲时段再度触及高位。

但交易商表示，英镑要升破1.35美元将面临强劲阻力。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍；审校 王洋/高琦)

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