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债券 | 2016年 7月 15日 星期五 16:48 BJT

更正-欧元债市：德债收益率料创出近三个月来最大周线涨幅，结束长期下滑

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为...其他避险债券也“走软”，非“得到支撑”)

路透伦敦7月15日 - 德国公债收益率(殖利率)本周料创出近三个月来最大周线涨幅，结束欧元区债务危机以来的最长下滑局面。在英国公投退出欧盟震惊市场之后，风险偏好有所回升，打压德债需求。

关于日本进一步推出刺激措施的传闻，强于预期的中国经济数据，意大利解决银行业危机方面取得进展的迹象，以及英国新首相就任速度快于预期，这些因素本周提升了全球市场的人气。

全球股市接近年内高点，以及英镑本周料创出2009年以来最佳周度表现，最终促使投资者离开避险的公债市场。

德国10年期公债收益率(殖利率) 报负0.097%，日内持稳，但距离周四所及两周高位不远。周四上涨是因为英国央行维持利率不变，令市场大感意外。

德债收益率今日料将录得4月底以来最大周线涨幅。结束自欧债危机以来周线最长连跌局面，因英国公投退欧提振了对于高评级债券的需求。

其他避险债券也走软，日本指标10年期公债收益率 升至两周高位，美债收益率 触及三周最高。

“固定收益市场经历全线大幅抛售，部分是因为之前已经出现了强劲上扬，同时也是因为本周世界其他地区确实有一些利好消息，”Cantor Fitzgerald分析师Owen Callan称。

不过固定收益市场对周四法国尼斯市袭击案几无反应。投资者不愿进一步推低已经超低的收益率。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)

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