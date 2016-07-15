更正-欧元债市：德债收益率料创出近三个月来最大周线涨幅，结束长期下滑

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为...其他避险债券也“走软”，非“得到支撑”)
路透伦敦7月15日 - 德国公债收益率(殖利率)本周料创出近三个月来最大周线涨幅，结束欧元区债务危机以来的最长下滑局面。在英国公投退出欧盟震惊市场之后，风险偏好有所回升，打压德债需求。
关于日本进一步推出刺激措施的传闻，强于预期的中国经济数据，意大利解决银行业危机方面取得进展的迹象，以及英国新首相就任速度快于预期，这些因素本周提升了全球市场的人气。
全球股市接近年内高点，以及英镑本周料创出2009年以来最佳周度表现，最终促使投资者离开避险的公债市场。
德国10年期公债收益率(殖利率) 报负0.097%，日内持稳，但距离周四所及两周高位不远。周四上涨是因为英国央行维持利率不变，令市场大感意外。
德债收益率今日料将录得4月底以来最大周线涨幅。结束自欧债危机以来周线最长连跌局面，因英国公投退欧提振了对于高评级债券的需求。
其他避险债券也走软，日本指标10年期公债收益率 升至两周高位，美债收益率 触及三周最高。
“固定收益市场经历全线大幅抛售，部分是因为之前已经出现了强劲上扬，同时也是因为本周世界其他地区确实有一些利好消息，”Cantor Fitzgerald分析师Owen Callan称。
不过固定收益市场对周四法国尼斯市袭击案几无反应。投资者不愿进一步推低已经超低的收益率。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。