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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 16:30 BJT

中国新债：上海下周五将发行813亿元四期专项地方债，期限3-10年

路透上海7月15日 - 中国上海市财政局周五公告，将于下周五(22日)招标发行总额813
亿元人民币的四期专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。
    
    是次专项债中，置换债券539亿元，新增债券274亿元。四个期限的发行规模分别为162.
6亿元、243.9亿元、162.6亿元和243.9亿元。中诚信国际信用评级公司对债券评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：    
     类别         期限    规模(亿元)         招标时间           发行期
   专项债券     三年            162.6   7月22日14:00-14:40     7月25日
                五年            243.9                                    
                七年            162.6                                    
                10年            243.9                                    
                小计              813                                    
 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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