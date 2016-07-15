中国外汇：掉期冲销启动，15家机构终止34.8亿美元交易--外汇交易中心

路透北京7月15日 - 中国外汇交易中心周五称，该中心当天在银行间外汇市场成功组织首轮外汇掉期冲销业务，这也是全球外汇市场首次对外汇掉期等汇率衍生品开展交易压缩，中国银行等15家机构参与本轮冲销，共提前终止232笔，34.8亿美元外汇掉期交易，并释放相应授信额度。
刊登在外汇交易中心网站的新闻稿指出，外汇掉期冲销对健全中国银行间市场交易后基础设施、提升金融市场效率和防范市场整体风险具有重要意义。
新闻稿显示，中国银行 、农业银行 、建设银行 、交通银行 、汇丰银行（中国）、渣打银行（中国）、星展银行（中国）和蒙特利尔银行（中国）等15家机构参与本轮冲销。
中国外汇交易中心4月初称，拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务，试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉做市商，以在巴塞尔III协议下大力发展衍生品，但初期冲销比例料有限。
外汇交易中心为中国银行间市场提供交易确认、交易核对和交易冲销等专业化的交易后处理服务。自2011年6月推出利率互换冲销业务以来，已经逐步建成银行间市场交易冲销基础设施。
截止目前，逾80家市场成员参与了利率互换冲销业务，累计终止4万余笔、名义本金近3.5万亿元利率互换交易，有效缓解银行间市场的信用风险和操作风险，释放交易授信额度并显着活跃了市场交易。（完）
更多细节，请点选中国外汇交易中心网站(here)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)