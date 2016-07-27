版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 12:04 BJT

台湾新债：鸿海五年期无担债以0.73%定价，七年期利率0.90%

路透台北7月27日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 发布公开说明
书表示，将发行105-2期无担保公司债，其三年期、五年期及七年期分别以0.65%、0.73%及0
.90%定价，发行量各为15亿、23亿及29亿台币。
    
    鸿海并指出，该公司债四年期、四年九个月期、六年期则以0.65%、0.70%、0.83%定价
，发行金额分别为1亿、5亿、17亿台币；此次总发行金额为90亿台币，用以偿还短期负债。
   
    鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。
    
    以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况：    
    
    公司         招标时间     发行利率/金额(台币)   信用评等         
    ===========================================================
    鸿海        2016年7月中      0.73%/23亿            twAA+
    
    -----------------------------------------------------------
    南亚        2016年7月初      0.68%/50亿            twAA-
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年5月底      0.80%/21亿            twAA+
    -----------------------------------------------------------
    万海        2016年5月底      1.18%/30亿            twA-
    
    -----------------------------------------------------------
    中龙        2016年5月初      0.89%/54亿            twA+
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2016年4月底      0.88%/60亿甲券        twA+
                  *IRR 0.95%/20亿乙券        twA+                    
    -----------------------------------------------------------
    华航        2016年4月中      1.19%/50亿           twBBB+
    
    -----------------------------------------------------------
    日月光      2015年12月底     1.30%/70亿      Fitch A+(twn)
    
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年11月初     1.20%/39亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年9月中      1.25%/28亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年8月底      1.15%/38亿      Fitch AAA(twn)
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2015年6月中      1.39%/22亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    中油        2015年6月初      1.30%/75亿         Fitch A+
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年4月底      1.35%/24亿           twAAA
    -----------------------------------------------------------
    中龙        2015年4月下旬    1.45%/75亿           twA+
    ------------------------------------------------------------
    鸿海        2015年3月底      1.44%/23亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    开发金      2015年3月底      1.42%/60亿           twAA
    
    -----------------------------------------------------------
    台电        2015年3月初      1.43%/48亿           twAAA
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2015年1月        1.38%/26亿           twAA-
    -----------------------------------------------------------
    富邦金      2015年1月        1.38%/61亿           twAA    
    
    -----------------------------------------------------------
    注*：票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 (完)
    
    参看台湾债市相关新闻,请点选  

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐