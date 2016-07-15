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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 16:45 BJT

金属期市：期铜小升，或将录得3月来最佳一周表现

“我尚未买入任何金属，因为我还在观望。鉴于所有地缘政治和经济风险，我觉得我们很可能已见底，我只是希望市况真的振奋后再入市。”

0759GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 逆转早盘跌势，转为上涨0.3%至每吨4,957美元，上日基本收平。该合约本周周线料上涨5.2%，将创3月4日以来最大周线涨幅。

上海期货交易所期铜 也收复失地，与上日基本持平报每吨38,440元人民币(5,751美元)。

三名美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者周四表示，在英国公投决定退出欧盟后，美联储并不急于上调利率。

国际镍业研究组织(INSG)周五数据显示，全球市场5月镍供应短缺扩大至11,200吨，因价格低迷拖累最大镍产国中国的精炼镍产量，同时需求逐渐回升。

最大产铜国智利海岸遭风暴侵袭，已导致该国6月下半月铜出口普遍推迟，可能支撑铜价。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 艾茂林/高琦)

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