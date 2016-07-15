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市场报道 | 2016年 7月 15日 星期五 16:38 BJT

全球贵金属：7月14日SPDR黄金持仓减0.25%，iShares白银持仓持平

路透7月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.25%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 30,956,431.6 7月14日 31,032,808.1 7月13日 -76,376.5 -0.25%

iShares 348,580,571.0 7月14日 348,580,571.0 7月13日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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