路透基点：龙灯入市筹措1亿美元三年期再融资-TRLPC

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Rotam Ag rochemical Co Ltd及龙灯作物科技正筹措1亿美元三年期再融资。 兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行，本次贷款的利率为三个月 或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。若台北外汇经 纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间利差超过30个基点，则借 款人将支付其差额。 核贷1,600-2,000万美元的银行将可得到279.63个基点的综合收益， 前端费为70个基点； 核贷1,200-1,500万美元的银行将可得到274.07个基点的综合收益， 前端费为55个基点； 核贷600-1,100万美元的银行将可得到270.37个基点的综合收益，前 端费为45个基点。 若在8月19日之前核贷，银行将可取得提前参贷费10个基点；若动用 额度不到七成，将支付25个基点的承诺费。 预定在7月26-28日间于江苏省昆山市举办实地查核。最后承诺期限为 9月2日。 台湾上市的母公司龙灯环球农业科技有限公司及该公司董事长为保证 人。 资金将用于为2014年9月签署的1亿美元三年期贷款再融资，并作为营 运资本。2014年的交易亦由兆丰银行主办，当时利率为较Libor加码240个 基点。TAIFX与Libor利差若超过30基点，借款人需支付其差额。 龙灯环球农业科技主要生产农药及作物营养素。(完)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟