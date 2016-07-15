路透基点：龙灯入市筹措1亿美元三年期再融资-TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Rotam Ag rochemical Co Ltd及龙灯作物科技正筹措1亿美元三年期再融资。 兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行，本次贷款的利率为三个月 或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。若台北外汇经 纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间利差超过30个基点，则借 款人将支付其差额。 核贷1,600-2,000万美元的银行将可得到279.63个基点的综合收益， 前端费为70个基点； 核贷1,200-1,500万美元的银行将可得到274.07个基点的综合收益， 前端费为55个基点； 核贷600-1,100万美元的银行将可得到270.37个基点的综合收益，前 端费为45个基点。 若在8月19日之前核贷，银行将可取得提前参贷费10个基点；若动用 额度不到七成，将支付25个基点的承诺费。 预定在7月26-28日间于江苏省昆山市举办实地查核。最后承诺期限为 9月2日。 台湾上市的母公司龙灯环球农业科技有限公司及该公司董事长为保证 人。 资金将用于为2014年9月签署的1亿美元三年期贷款再融资，并作为营 运资本。2014年的交易亦由兆丰银行主办，当时利率为较Libor加码240个 基点。TAIFX与Libor利差若超过30基点，借款人需支付其差额。 龙灯环球农业科技主要生产农药及作物营养素。(完)