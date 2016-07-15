更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低档，下周留意台积电等大额现金股利密集发放

* 短率仍维持在低档区间

* 下周留意股利发放高峰

* 央行引导隔拆利率微降

* 短票、RP利率依旧持平 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北7月15日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五维持既有低档。资金调度人士表示，下周迈入台积电等发放现金股利高峰，为因应现金股息支付调度，多家银行倾向预留现金在帐上静待调拨，致近日银行间超额准备急增；料此为短期资金流动性问题，整体资金情势仍旧宽松、短率持稳低位。

他们指出，尽管今日央行引导隔夜拆款利率开盘微降至0.177%，突破上月底降息后的0.178-0.180%区间，但一周以上天期拆款利率并不为所动，主因银行间为提前做好现金股息调度对短钱操作已转趋保守，暂不会为此调降短率，下周现金股息高峰效应料续发酵。

〞上半周大家会hold着钱，保守一点操作。〞一位大型官股银行拆出方交易员说。

另位大型银行资调人士也称，事实上银行间普遍都多钱，但为因应下周台积电、富邦金、台湾大、台塑化及宝成合计将发放约2,674.98亿台币现金股息，料令短期资金流动性稍显不足，所幸目前资金需求疲弱，并未对短率造成波动。

“难得有开门，也没什么人有资金需求。”他抱怨说。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放；此外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金股利发放。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.990 32.073 台湾加权股价指数<.TWII 8,949.85 8,866.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.177-0.220% 0.178-0.220%

--一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.180-0.300%

--两周拆款利率区间 0.185-0.300% 0.200-0.300%

**短票利率持平**

短票方面，一大型票券交易员表示，周五发票量例行性增温，资金调度依旧顺畅，短票利率大致持平不变，一个月短票利率主要交投仍落在0.300%。

另位大型票券交易员也称，由于现在上市柜公司资金调度灵活、现金部位又多，不像以往要发行短票取得现金股利资金，因此并未带动发票量明显增加。

他并指出，近期多家银行询价发行一或两个月天期NCD的意愿大幅提高，或因应金控现金股利发放，亦或有寿险提解银行间大额定存造成存款流失。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.299%，区间为0.27-0.36%，成交量82.09亿台币；前日加权平均利率为0.302%，区间为0.27-0.35%，成交量91.36亿台币。

台湾央行周五发行2,727亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,699亿台币，存单发行余额增28亿。

下周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为周一2,950.5亿、周二4,150.8亿、周三1,936亿、周四2,318亿及周五1,615亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为344亿台币，累计至周日超额准备5,585亿台币、加计前期1%的超额准备为7,864亿台币。

**投信端资金多缺不一**

债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端资金多缺不一，部分续见赎回压力，惟目前整体资金仍偏宽裕，令RP利率持稳区间不变，下周留意现金股利发放高峰对资金情势的影响。

〞投信端还是有走钱，申购款变少了，又有赎回压力。〞一位大型证券商交易员说。

一大型票券RP交易员指出，因应现金股利发放高峰，银行端对短钱态度较显保守，与银行承作公债RP利率略靠向区间上缘，但不致于影响资金调度，利率波动也尚可接受。但另一家票券则因调整库存而微降公债、公司债RP主交投至0.23%、0.27%。

今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交0.28-0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则主要成交在0.34-0.36%，亦大致同于上日。