更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低档，下周留意台积电等大额现金股利密集发放

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率仍维持在低档区间
* 下周留意股利发放高峰
* 央行引导隔拆利率微降
* 短票、RP利率依旧持平 (更新拆款及央行定存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北7月15日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五维持既有低档。资金调度人士表示，下周迈入台积电等发放现金股利高峰，为因应现金股息支付调度，多家银行倾向预留现金在帐上静待调拨，致近日银行间超额准备急增；料此为短期资金流动性问题，整体资金情势仍旧宽松、短率持稳低位。
他们指出，尽管今日央行引导隔夜拆款利率开盘微降至0.177%，突破上月底降息后的0.178-0.180%区间，但一周以上天期拆款利率并不为所动，主因银行间为提前做好现金股息调度对短钱操作已转趋保守，暂不会为此调降短率，下周现金股息高峰效应料续发酵。
〞上半周大家会hold着钱，保守一点操作。〞一位大型官股银行拆出方交易员说。
另位大型银行资调人士也称，事实上银行间普遍都多钱，但为因应下周台积电、富邦金、台湾大、台塑化及宝成合计将发放约2,674.98亿台币现金股息，料令短期资金流动性稍显不足，所幸目前资金需求疲弱，并未对短率造成波动。
“难得有开门，也没什么人有资金需求。”他抱怨说。
台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放；此外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金股利发放。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.990 32.073 台湾加权股价指数<.TWII 8,949.85 8,866.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.177-0.220% 0.178-0.220%
--一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.180-0.300%
--两周拆款利率区间 0.185-0.300% 0.200-0.300%
**短票利率持平**
短票方面，一大型票券交易员表示，周五发票量例行性增温，资金调度依旧顺畅，短票利率大致持平不变，一个月短票利率主要交投仍落在0.300%。
另位大型票券交易员也称，由于现在上市柜公司资金调度灵活、现金部位又多，不像以往要发行短票取得现金股利资金，因此并未带动发票量明显增加。
他并指出，近期多家银行询价发行一或两个月天期NCD的意愿大幅提高，或因应金控现金股利发放，亦或有寿险提解银行间大额定存造成存款流失。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.299%，区间为0.27-0.36%，成交量82.09亿台币；前日加权平均利率为0.302%，区间为0.27-0.35%，成交量91.36亿台币。
台湾央行周五发行2,727亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,699亿台币，存单发行余额增28亿。
下周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为周一2,950.5亿、周二4,150.8亿、周三1,936亿、周四2,318亿及周五1,615亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为344亿台币，累计至周日超额准备5,585亿台币、加计前期1%的超额准备为7,864亿台币。
**投信端资金多缺不一**
债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端资金多缺不一，部分续见赎回压力，惟目前整体资金仍偏宽裕，令RP利率持稳区间不变，下周留意现金股利发放高峰对资金情势的影响。
〞投信端还是有走钱，申购款变少了，又有赎回压力。〞一位大型证券商交易员说。
一大型票券RP交易员指出，因应现金股利发放高峰，银行端对短钱态度较显保守，与银行承作公债RP利率略靠向区间上缘，但不致于影响资金调度，利率波动也尚可接受。但另一家票券则因调整库存而微降公债、公司债RP主交投至0.23%、0.27%。
今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交0.28-0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则主要成交在0.34-0.36%，亦大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.23%；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.27%左右。(完) (审校 张喜良)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟