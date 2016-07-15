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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 17:28 BJT

台湾汇市：外资强势汇入台币收升破32大关，密切关注央行是否有新招数

* 台币收高升破32，再创近一年高位

* 外资汇入，台币后势仍看俏

* 央行午后频频进场，还要观察后续动态

* 下周台币区间料在31.700-32.000

路透台北7月15日 - 台币兑美元 周五收盘再创近一年高位，并升破32大关。汇银人士称，外资持续大幅汇入，惟台湾央行午后频频进场作价拉抬美元，作法与以往稍有不同，后续的操作仍待观察。

他们表示，原本早盘央行干预动作不大，台币也顺势大升；不过午后一开盘央行即将2点和2点15分的定价(FIXING)美元拉升至32左右，不利外商定价，且随后时常进场买入美元，估计今日央行买汇金额将较大。

〞不过收在32下方，看起来下周还会往31.8靠拢，〞一位小型商银交易人士说。

他们表示，下周实质买卖盘方面，目前外资汇入态势仍相当明显，美元抛盘料不小；不够进口商对于此间水位还算满意，此外也可留意寿险的美元买盘是否出笼。

他们认为，股市持续在高档，各国央行持续相对宽松的货币政策可以预期，国际风险胃纳又更高的情况下，有望令台币走势随亚币趋强，下周台币不排除升至31.7这个关卡；但至于下周四因有台积电 的股利发放，若是央行藉题发挥，也不排除台币稍走弱至32.000。

台积电高达逾1,500亿台币即将在下周四(21日)发放，其中有七成的现金股利、达1,000亿台币会入外资的口袋，不排除这可能会造成月底前另一波季节性的美元买盘。

今日台币兑美元收盘报31.990，收盘前高是去年8月10日的31.760；实质价位波动区间在31.926-32.000，上日在32.058-32.151。交易员预估，下周台币区间在31.700-32.000。

台湾股市周五连六日收升，周线涨3.6%。 资料显示，外资及陆资在台股买超149.74亿台币，连六个交易日买超共计608.69亿台币。

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元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 31.990 32.073 31.926-32.120 32.120 9.99 11.42 司 元太外汇经纪公 31.988 32.074 31.990-32.926 32.990 4.855 3.81 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.180/-0.150 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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