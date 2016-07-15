台湾汇市：外资强势汇入台币收升破32大关，密切关注央行是否有新招数

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 台币收高升破32，再创近一年高位
* 外资汇入，台币后势仍看俏
* 央行午后频频进场，还要观察后续动态
* 下周台币区间料在31.700-32.000
路透台北7月15日 - 台币兑美元 周五收盘再创近一年高位，并升破32大关。汇银人士称，外资持续大幅汇入，惟台湾央行午后频频进场作价拉抬美元，作法与以往稍有不同，后续的操作仍待观察。
他们表示，原本早盘央行干预动作不大，台币也顺势大升；不过午后一开盘央行即将2点和2点15分的定价(FIXING)美元拉升至32左右，不利外商定价，且随后时常进场买入美元，估计今日央行买汇金额将较大。
〞不过收在32下方，看起来下周还会往31.8靠拢，〞一位小型商银交易人士说。
他们表示，下周实质买卖盘方面，目前外资汇入态势仍相当明显，美元抛盘料不小；不够进口商对于此间水位还算满意，此外也可留意寿险的美元买盘是否出笼。
他们认为，股市持续在高档，各国央行持续相对宽松的货币政策可以预期，国际风险胃纳又更高的情况下，有望令台币走势随亚币趋强，下周台币不排除升至31.7这个关卡；但至于下周四因有台积电 的股利发放，若是央行藉题发挥，也不排除台币稍走弱至32.000。
台积电高达逾1,500亿台币即将在下周四(21日)发放，其中有七成的现金股利、达1,000亿台币会入外资的口袋，不排除这可能会造成月底前另一波季节性的美元买盘。
今日台币兑美元收盘报31.990，收盘前高是去年8月10日的31.760；实质价位波动区间在31.926-32.000，上日在32.058-32.151。交易员预估，下周台币区间在31.700-32.000。
台湾股市周五连六日收升，周线涨3.6%。 资料显示，外资及陆资在台股买超149.74亿台币，连六个交易日买超共计608.69亿台币。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价 台北外汇经纪公 31.990 32.073 31.926-32.120 32.120 9.99 11.42 司 元太外汇经纪公 31.988 32.074 31.990-32.926 32.990 4.855 3.81 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.180/-0.150 (完)
台币兑美元现价
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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟