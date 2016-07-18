重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月11日-7月15日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升值0.12%。英国脱欧公投后国际市场避险情绪不断消退，避险货币日圆大幅回落，亚洲新兴市场货币则普遍反弹，外部环境明显转好。但境内客盘购汇需求仍较旺，周三人民币汇价收创逾五年半新低；而大行继续向市场提供美元流动性，意在消化贬值预期。预计短期人民币易升难跌，但幅度有限。 公开市场操作: --在流动性持续宽松下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，不过MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。

他们并认为，近期数据显示未来中国经济面临较大下行压力，但货币政策支持仍会选择公开市场辅以MLF等“定向”方式，同时更多依靠财政政策发力，降准等全面宽松概率不大。

债市: --中国银行间债市现券收益率当周震荡走升后小幅掉头回落。周初宽松预期落空，叠加部分机构对6月信贷数据走高预期影响，看空情绪一度占据上风，一级新债招标需求亦不温不火；不过随着二季度GDP及信贷等系列经济数据逐步落地，不确定性消除，但同时也表明经济基本面下行压力仍大，机构做多热情再度升温，推动收益率震荡下行。

票据: --中国票据市场当周转贴利率明显下行，一年电票利率成交在2.82%左右位置。交易员表示，由于流动性持续充裕，且以股份制银行为代表的机构收票热情高涨，转贴利率因此一路走低；但受制于资金成本，预计利率下行空间有限。