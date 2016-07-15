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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 18:09 BJT

路透基点：科通芯城首次筹措银团贷款，至多1.5亿美元--TRLPC

路透香港7月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国电子商务业者科通芯城首度办理银团贷款，寻求三年期循环信用贷款，额度最高达1.5亿美元。

渣打为独家牵头行兼簿记行，这笔贷款还包含一5,000万美元的绿鞋贷款。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。

贷款3,000万美元以上的银行，获得最高综合收益280个基点，取得牵头行头衔，前端费用为120个基点；

贷款2,000-2,900万美元的银行，综合收益为275个基点，取得主办行头衔，前端费用为105个基点；

贷款1,000-1,900万美元的银行，综合收益为250个基点，取得安排行头衔，前端费用为90个基点。

承贷的最后期限为8月10日。

资金将用于一般公司用途，当中包括再融资。

Comtech International (Hong Kong) Ltd为此贷款的借款人，由母公司科通芯城提供保证。

科通芯城为香港上市公司，在中国经营电子零部件的电子商务平台，公司市值为164.9亿港元。(完)

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