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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 18:27 BJT

中国基金：证监会优化基金公司设立审批程序,先设立通过现场检查后开业

路透北京7月15日 - 中国证监会周五表示，在《证券投资基金法》等法律法规框架下，调整基金公司设立审批程序，由现行的申请人先组建公司、证监会实施现场检查后再批准设立的做法，改为证监会先批准设立、申请人组建公司并通过证监会现场检查后再开业。

证监会网站新闻稿称，上述审批程序的调整，有利于降低市场主体申请设立基金公司的成本，择优批准基金公司设立，推动公募基金管理行业良性健康发展，下一步，证监会将继续积极稳妥推进基金公司设立审批工作，进一步提高审批效率，提升监管的有效性。

新闻稿并称，新《基金法》的实施及随后国务院有关文件降低了公募基金管理公司的设立条件，并允许专业人士持股，激发了各类市场主体参与公募业务的意愿，申请设立基金公司的数量持续攀升，申请主体渐趋多元。

证监会网站披露，由国内债券私募界大佬杨爱斌发起成立的公募基金--鹏扬基金管理公司近日获批，这是私募界首家获批成立的公募基金公司。鹏扬基金注册资本1亿元人民币，其经营范围包括公募投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理等。 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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