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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 18:30 BJT

东南亚股市：多数收高，获益于中国经济数据

涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   376.67     2.62   +0.70  
+13.18   332.82
    新加坡                     2925.35    18.43   +0.63  
 +1.48  2882.73
    马来西亚                  1668.40    13.62   +0.82  
 -1.42  1692.51
    泰国                      1492.00     3.31   +0.22  
+15.84  1288.02
    印尼                      5110.18    26.64   +0.52  
+11.26  4593.01
    菲律宾                     8030.06    73.92   +0.93  
+15.51  6952.08
    越南                        664.56    -2.13   -0.32  
+14.77   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
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    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 张明钧)

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