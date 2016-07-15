中国证券：证监会公布2016年证券公司分类结果，仅方正证券一家级别为C

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
路透北京7月15日 - 中国证监会周五公布的2016年证券公司分类结果显示，今年大部分证券公司级别为B类，且没有证券公司获得AAA的最高级别，仅方正证券 一家级别为C。中国最大券商--中信证券股份有限公司 级别为BBB。
刊登在证监会网站的新闻稿称，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。
新闻稿并称，证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。
新闻稿还表示，证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。今年125家公司中，有30家公司按规定与其母公司合并评价。
欲浏览全部结果，点选证监会网站 here（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟