版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 15日 星期五 18:49 BJT

投行观点：百胜(Yum!)目标价由94上调至97美元--RBC

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐