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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油升至逾一周高位，追随外围市场的涨势

路透吉隆坡7月15日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至逾一周最高，追随海外大宗商品市场的升势。不过价格仍未远离近10个月低点，因出口下降而产量增加。

指标9月棕榈油 收高1.3%报每吨2,279马币，盘中一度升至7月5日以来最高2,299马币。

棕榈油本周累计上涨1.7%。为六周来首次周线上涨。

即便是如此，目前价格仍距离本周稍早触及的2,186马币不远。该水平是2015年9月来最低。

近几周棕榈油的低迷主要是因为斋月过后出口需求减弱。

官方数据显示，6月马来西亚棕榈油出口下降至四个月低点，而国内库存则出现七个月来首次上升。

船货验证机构Intertek Testing Services周四称，马来西亚7月1-15日棕榈油出口较前月同期下降近1%至至561,471吨。

马来西亚将在8月把毛棕榈油出口税从目前的6%下调至5%，此举可能刺激出口。但交易员较为谨慎，因产量增加或对价格构成压力。

大连商品交易所9月豆油合约 小升0.2%，美国豆油期货 上涨0.5%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张荻)

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