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市场报道 | 2016年 7月 15日 星期五 21:50 BJT

美国热股：富国银行调降英伟达等芯片类股评级

路透7月15日 - 富国银行将芯片(晶片)类股评级由“表现与大盘一致”调降至“表现弱于大盘”，称超微半导体(AMD) 和英特尔(Intel) 的竞争可能限制英伟达 短期内取得超预期业绩的能力。

瑞穗证券对该股的起始评级为“买入”。

英伟达股价周四收报53.32美元，周五早盘回落2.29%，报52.10美元。

英特尔股价周四收报35.2美元，周五早盘下跌0.62%，报34.98美元。

超微半导体周四收报5.17美元，周五早盘下挫1.16%，报5.11美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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