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市场报道 | 2016年 7月 15日 星期五 21:45 BJT

美国热股：法国尼斯袭击行动导致航空股和旅游预订股受挫

路透7月15日 - 旅游股与航空股受挫，因担心法国尼斯袭击行动后预定减少。周四在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致84人死亡，数十人受伤，法国总统奥朗德将此事件定性为恐怖行为。

达美航空 周四收报40.98美元，周五早盘下跌2.9%，报39.8美元。

美国航空 周四股价收报18.57美元，周五早盘挫1.24%，报18.34美元。

西南航空 周四收报43.17美元，周五早盘回落0.95%，报42.76美元。。

PRICELINE GROUP 周四收报43.17美元，周五早盘跌1.35%，报1,327.96美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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