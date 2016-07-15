版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 21:03 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数继续走高，因所有船型运费上涨

路透7月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，因各类船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 上升7点，或0.95%，报745点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升3点，或0.29%，报1,023点。日均获利增加19美元，报7,548美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升21点，或2.49%，报863点。日均获利增加168美元，报6,896美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升7点，报693点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报363点。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐