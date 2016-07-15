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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 21:34 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差止住七连跌，但依旧承压

路透新加坡7月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周五止住七连跌，从一年半低点回升至每吨39.58美元的三日高位，跟随布兰特原油涨势。

不过，供给依旧充裕，交易员预计，低迷的前景将贯穿第三季，甚至会持续到第四季。

交易员表示，基本面疲弱可能会促使韩国韩华道达尔撤销原计划的船期为8月上半月的石脑油销售，不过未能直接确认。

印度的Reliance Industries出售5.5万吨8月3-7日从Sikka装船的石脑油船货，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价平价至升水1美元。

路透数据显示，这不仅比之前售出的5.5万吨7月中旬船货至少低四倍，也是该公司自2008年末受金融危机打击以来获得的最低价格。

“鉴于市场形势，买家将开出低价，”一位交易员说。

LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5.50-6.00美元的价格，买入5-7.5万吨石脑油。

汽油裂解价差升至一周半高位每桶3.71美元，因近期向南美和墨西哥出口。但相较于前几年同期水平，目前的供应仍很高，5-7月通常是需求高峰季。

新加坡现货市场一个月来首次未见汽油交易。(完)

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(编译 王洋; 审校 母红)

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