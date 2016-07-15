美国各类经济指标总览--2016/7/15

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
美国商务部周五公布，美国6月零售销售较前月增加0.6%(预估为增加0.1%)。6月扣除汽车的零售销售较前月增加0.7 %(预估为增加0.4%)。 劳工部公布，美国6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.3%)。CPI较上年同期上涨1.0%(预估 为上涨1.1%)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，6月工业生产较前月上升0.6%，为2015年7月以来最大升幅 ，预估为增长0.2%，5月数据被上修至下降0.3%，前值为下降0.4%。美国6月产能利用率为75.4%，预估为75.0%。 商务部公布，美国5月企业库存较上月增加0.2%，预估为增加0.1%。4月数据确认为增长0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (6月) 4.7 (5月) 非农业就业岗位(万) 增加28.7 (6月) 增加1.1 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.5 (6月) +0.4 (5月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (6月) +0.3 (5月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第一季终值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.4 (第一季终值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (6月) +0.2 (5月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差411.4 (5月) 逆差373.8 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.6 (6月) -0.3 (5月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (6月) 74.9 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 25.4 (7月9日当周) 25.4 (7月2日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余60亿 (6月) 赤字530亿 (5月) 领先指标(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 个人所得(%) +0.2 (5月) +0.5 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加185.6 (5月) 增加134 (4月修正值) 企业库存(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月修正值) 建筑支出(%) -0.8 (5月) -2.0 (4月修正值) 消费者信心 98.0 (6月) 92.4 (5月修正值) 房屋开工(万户) 116.4 (5月) 116.7 (4月修正值) 建筑许可(万户) 113.6 (5月修正值) 113 (4月修正值) 成屋销售(万户) 553 (5月) 543 (4月修正值) 新屋销售(万户) 55.1 (5月) 58.6 (4月修正值) 工厂订单(%) -1.0 (5月) +1.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.3 (5月修正值) +3.3 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (6月) 52.9 (5月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (6月) 51.3 (5月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (5月) +0.7 (4月修正值) 进口物价(%) +0.2 (6月) +1.4 (5月修正值) 出口物价(%) +0.8 (6月) +1.2 (5月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟