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货币新闻 | 2016年 7月 16日 星期六 00:15 BJT

表格：美国6月大豆压榨量降至1.4505亿蒲式耳－NOPA

路透芝加哥7月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2016年6月   2016年5月   2015年6月
    压榨量(1,000蒲式耳)     145,050    152,280    142,473
    豆粕出口量(短吨)     　 594,710    682,500    596,573
    豆粕产量(短吨)        3,436,907  3,615,581  3,387,575
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.39      47.49      47.55
    豆油产量(百万磅)       1,691.66   1,786.13   1,614.31
    出油率(磅/蒲式耳)         11.66      11.73      11.33
    豆油库存(1,000磅)     1,984,976  1,993,562  1,573,926(完)   
 
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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