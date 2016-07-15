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货币新闻 | 2016年 7月 16日 星期六 03:50 BJT

纽约期市：原糖期货因巴西压榨加速扩大跌幅，纽约可可下挫

路透纽约/伦敦7月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五大跌，因巴西甘蔗压榨数据在市场预期区间的高端，纽约可可录得英国公投决定退欧以来最大单日跌幅，因英镑下跌带来压力。

咖啡期期货在稍早升至近一年半最高水准后转跌，受累于美元 上涨和较广泛商品市场 普遍下跌。

原糖期货扩大跌幅，因巴西中南部良好的天气令甘蔗压榨提速，对市场带来压力。

巴西甘蔗行业协会Unica表示，中南部地区在6月下半月大部份时间天气晴朗，糖产量达到279万吨，较6月上半月的糖产量多超过一倍，因当时降雨较多。

10月原糖期货 收跌0.6美分，或3%，报每磅19.31美分。

10月白糖期货 收低13.50美元，或2.5%，报每吨531.10美元。

纽约9月可可 收跌92美元，或2.9%，报每吨3,065美元，此前跌至6月24日来最低3,041美元。交易商表示，可可价格下跌，受累于英镑走弱和可可跌穿近期低位，之后跌穿200日移动均线，出现技术性疲弱。

9月伦敦可可 收跌29英镑，或1.2%，报每吨2,450英镑。

9月阿拉比卡咖啡 收低4.6美分，或3%，报每磅1.4755美元，此前触及17个月高位1.548美元，因担心巴西新作阿拉比卡咖啡豆的质量。

9月罗布斯塔咖啡 收跌23美元，或1.3%，报每吨1,819美元，此前触及16个月高位1,866美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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