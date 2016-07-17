《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 81.25 -0.49 -0.60 1992614 京东 21.41 -0.27 -1.25 6555430 新浪 51.47 -1.65 -3.11 988588 搜狐 39.30 +0.05 +0.13 165361 网易 195.21 -0.29 -0.15 810537 百度 162.74 -2.11 -1.28 2378125 台湾 台湾积体电路 27.01 -0.10 -0.37 1419012 联电 2.00 -0.01 -0.50 330248 日月光 5.58 +0.01 +0.18 111858 矽品精密 7.48 +0.01 +0.13 104657 和信超媒体 2.44 +0.00 +0.00 8504 友达 3.54 +0.01 +0.28 146838 中华电信 38.11 +0.61 +1.63 82260 台湾国际航电 45.01 +0.27 +0.60 669969 香港 中国移动 59.68 -0.11 -0.18 124108 中国联通 10.43 -0.04 -0.38 51759 中国电信 47.11 -0.40 -0.84 4740 中芯国际 4.16 -0.04 -0.95 1773 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (整理 张若琪 审校 郑茵)