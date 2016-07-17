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亚洲 | 2016年 7月 17日 星期日 10:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          81.25    -0.49    -0.60   1992614
    京东                21.41    -0.27    -1.25   6555430
    新浪              51.47    -1.65    -3.11    988588
    搜狐              39.30    +0.05    +0.13    165361
    网易             195.21    -0.29    -0.15    810537
    百度             162.74    -2.11    -1.28   2378125
    
    台湾
    台湾积体电路       27.01    -0.10    -0.37   1419012
    联电                2.00    -0.01    -0.50    330248
    日月光              5.58    +0.01    +0.18    111858
    矽品精密           7.48    +0.01    +0.13    104657
    和信超媒体         2.44    +0.00    +0.00      8504
    友达                3.54    +0.01    +0.28    146838
    中华电信           38.11    +0.61    +1.63     82260
    台湾国际航电      45.01    +0.27    +0.60    669969
    
    香港
    中国移动           59.68    -0.11    -0.18    124108
    中国联通           10.43    -0.04    -0.38     51759
    中国电信           47.11    -0.40    -0.84      4740
    中芯国际            4.16    -0.04    -0.95      1773
    (完)
    
     
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    东南亚股市报导           英股富时指数                
    德股DAX指数             法股CAC-40指数              
    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (整理 张若琪 审校 郑茵)

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