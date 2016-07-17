《全球主要央行会议预告》--2016年7月-2016年12月

以下为全球主要央行在2016年7月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

2016年

7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

7月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。

9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。

11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。

12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。

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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福

2016年

7月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

8月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

9月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

9月22日－全行委员会会议。

10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月15日－全行委员会会议。

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英国央行

2016年

8月 4日 - 宣布利率决议。

9月15日 - 宣布利率决议。

10月13日 - 宣布利率决议。

11月 3日 - 宣布利率决议。

12月15日 - 宣布利率决议。

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日本央行

2016年

7月28日 - 日本央行货币政策会议(至7月29日)。

9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。

10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。

12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。

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韩国央行

2016年

8月11日 - 货币政策会议。

9月 9日 - 货币政策会议。

10月13日 - 货币政策会议。

11月11日 - 货币政策会议。

12月15日 - 货币政策会议。

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加拿大央行

2016年

9月 7日－公布指标利率决定。

10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。

12月 7日－公布指标利率决定。

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瑞士央行

2016年

9月15日 - 货币政策评估。

12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。

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澳洲央行

2016年

8月2日－召开利率会议。

9月6日－召开利率会议。

10月4日－召开利率会议。

11月1日－召开利率会议。

12月6日－召开利率会议。

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新西兰央行

2016年

8月11日－公布货币政策声明和指标利率。

9月22日－公布指标利率。

11月10日－公布货币政策声明和指标利率。

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挪威央行

2016年

9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。

10月27日－宣布利率决定。

12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。

具体会议日期在开会前几天公布。

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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：

Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 张若琪 审校 郑茵)