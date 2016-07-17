金砖国家：7月15日股汇市收盘纵览

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透7月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月15日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.22%，报867.84点。
中国股市：沪综指近收平，宏观经济趋稳后市大盘仍将震荡上行
中国汇市：宏观数据较好人民币续收升，贬值预期缓和汇价或易升难跌
香港股市：恒指收高0.5%，本周创15个月来最佳单周表现
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.18%，报55,578.238点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2532/43，上日收报3.2580/95。
============================================================================
南非股市：连续第六日收高，但全球安全疑虑限制涨幅。指标Top-40指数 收盘上涨0.39%，报46,454.35点；大盘综合指数 收盘上涨0.48%，报53,088.46点。
南非汇市：兰特兑美元走软，投资人对美国今年升息的预期升温
=========================================================================
印度股市：收低，表现落后亚洲其他股市；绩优股软件服务出口商印孚瑟斯(Infosys) 业绩令人失望且调降营收预估，股价一度挫跌达10.6%。BSE指数 收盘下跌0.38%，报27,836.5点；NSE指数 收盘下跌0.28%，报8,541.4点。
印度汇市：卢比收贬，因当地股市下跌引发资金外流的忧虑；进口商的美元买盘及央行疑似入市干预也使卢比承压。卢比兑美元 收报67.0625/67.0725，上日收报66.91/66.92。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.9%，报963.7点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.56%，报502.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.05%，报63.51；卢布兑欧元 贬值0.34%，报70.1。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。