金砖国家：7月15日股汇市收盘纵览

香港股市：恒指收高0.5%，本周创15个月来最佳单周表现

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.18%，报55,578.238点。

南非股市：连续第六日收高，但全球安全疑虑限制涨幅。指标Top-40指数 收盘上涨0.39%，报46,454.35点；大盘综合指数 收盘上涨0.48%，报53,088.46点。

印度股市：收低，表现落后亚洲其他股市；绩优股软件服务出口商印孚瑟斯(Infosys) 业绩令人失望且调降营收预估，股价一度挫跌达10.6%。BSE指数 收盘下跌0.38%，报27,836.5点；NSE指数 收盘下跌0.28%，报8,541.4点。

印度汇市：卢比收贬，因当地股市下跌引发资金外流的忧虑；进口商的美元买盘及央行疑似入市干预也使卢比承压。卢比兑美元 收报67.0625/67.0725，上日收报66.91/66.92。