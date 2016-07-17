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市场报道 | 2016年 7月 17日 星期日 10:51 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月12日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(209,897口)
    105,240   39,492    8,000   77,369  155,442  190,609  202,934   19,288   6,963
    
    较7月5日变动(未平仓合约：增加25,935口)
    
     19,309      670   -1,276    3,156   27,391   21,189   26,785    4,746    -850
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.1     18.8      3.8     36.9     74.1     90.8     96.7      9.2     3.3
    
    各类交易商数量(总计为308家)
        159       64       45       53       62      232      151
    (完)
    
  
 (整理 张若琪 审校 郑茵)

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