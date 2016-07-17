CFTC报告：ICE棉花期货7月12日持仓报告(表)

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(209,897口) 105,240 39,492 8,000 77,369 155,442 190,609 202,934 19,288 6,963 较7月5日变动(未平仓合约：增加25,935口) 19,309 670 -1,276 3,156 27,391 21,189 26,785 4,746 -850 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 50.1 18.8 3.8 36.9 74.1 90.8 96.7 9.2 3.3 各类交易商数量(总计为308家) 159 64 45 53 62 232 151 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。