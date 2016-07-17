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市场报道 | 2016年 7月 17日 星期日 10:51 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,728,765口)
    516,217  221,422  527,690  589,838  883,190  1633745  1632302   95,020  96,463 
    
    较7月5日变动(未平仓合约：减少23,058口)
    
     -3,224    1,653  -13,790   -6,718  -18,403  -23,732  -30,540      674   7,482
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.9     12.8     30.5     34.1     51.1     94.5     94.4      5.5     5.6
    
    各类交易商数量(总计为399家)
        139      116      172       94      120      332      329
    (完)   
    
  
 (整理 张若琪 审校 郑茵)

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