CFTC报告：NYMEX原油期货7月12日持仓报告(表)

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,728,765口) 516,217 221,422 527,690 589,838 883,190 1633745 1632302 95,020 96,463 较7月5日变动(未平仓合约：减少23,058口) -3,224 1,653 -13,790 -6,718 -18,403 -23,732 -30,540 674 7,482 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.9 12.8 30.5 34.1 51.1 94.5 94.4 5.5 5.6 各类交易商数量(总计为399家) 139 116 172 94 120 332 329 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。