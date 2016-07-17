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货币新闻 | 2016年 7月 17日 星期日 10:53 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(766,037口)
    291,998   75,892   91,434  331,737  507,162  715,169  674,488   50,868  91,549
    
    较7月5日变动(未平仓合约：增加7,186口)
    
     -5,208    6,920    1,104    9,823    3,787    5,719   11,811    1,467  -4,625
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       38.1      9.9     11.9     43.3     66.2     93.4     88.0      6.6    12.0
    
    各类交易商数量(总计为676家)
        227      139      170      195      259      498      507
    (完)                   

  
 (整理 张若琪 审校 郑茵)

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