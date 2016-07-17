CFTC报告：CBOT大豆期货7月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(766,037口) 291,998 75,892 91,434 331,737 507,162 715,169 674,488 50,868 91,549 较7月5日变动(未平仓合约：增加7,186口) -5,208 6,920 1,104 9,823 3,787 5,719 11,811 1,467 -4,625 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 38.1 9.9 11.9 43.3 66.2 93.4 88.0 6.6 12.0 各类交易商数量(总计为676家) 227 139 170 195 259 498 507 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)