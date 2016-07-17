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市场报道 | 2016年 7月 17日 星期日 10:52 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(453,533口)
    123,972  214,606   83,827  198,458  114,141  406,257  412,574   47,276  40,959
    
    较7月5日变动(未平仓合约：增加21,832口)
    
      9,902   16,892   14,214   -4,306   -6,818   19,810   24,288    2,022  -2,456
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.3     47.3     18.5     43.8     25.2     89.6     91.0     10.4     9.0
    
    各类交易商数量(总计为447家)
        145      146      105      116      100      326      297
    (完)
    
  
 (整理 张若琪 审校 郑茵)

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