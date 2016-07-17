版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 17日 星期日 10:50 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月12日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年7月12日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(166,225口)
     54,430   68,660   15,794   81,522   65,891  151,746  150,345   14,479  15,880
    
    较7月5日变动(未平仓合约：增加1,560口)
    
      3,755   -1,484   -1,207   -1,817    4,471      731    1,780      829    -220
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.7     41.3      9.5     49.0     39.6     91.3     90.4      8.7     9.6
    
    各类交易商数量(总计为276家)
         87      114       65       55       45      186      187
    (完)
    
  
 (整理 张若琪 审校 郑茵)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐