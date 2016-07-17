CFTC报告：COMEX期铜7月12日持仓报告(表)

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年7月12日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(166,225口) 54,430 68,660 15,794 81,522 65,891 151,746 150,345 14,479 15,880 较7月5日变动(未平仓合约：增加1,560口) 3,755 -1,484 -1,207 -1,817 4,471 731 1,780 829 -220 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 32.7 41.3 9.5 49.0 39.6 91.3 90.4 8.7 9.6 各类交易商数量(总计为276家) 87 114 65 55 45 186 187 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。