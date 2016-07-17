CFTC报告：CBOT玉米期货7月12日持仓报告(表)

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,297,529口) 385,111 236,346 174,110 610,671 688,581 1169892 1099037 127,637 198,492 较7月5日变动(未平仓合约：增加9,419口) -13,459 54,813 2,692 14,287 -50,048 3,520 7,457 5,899 1,962 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.7 18.2 13.4 47.1 53.1 90.2 84.7 9.8 15.3 各类交易商数量(总计为711家) 172 135 145 248 310 500 526 (完) (整理 张若琪 审校 郑茵)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。