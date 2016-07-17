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市场报道 | 2016年 7月 17日 星期日 10:53 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月12日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月12日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,297,529口)
    385,111  236,346  174,110  610,671  688,581  1169892  1099037  127,637 198,492
    
    较7月5日变动(未平仓合约：增加9,419口)
    
    -13,459   54,813    2,692   14,287  -50,048    3,520    7,457    5,899   1,962
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.7     18.2     13.4     47.1     53.1     90.2     84.7      9.8    15.3
    
    各类交易商数量(总计为711家)
        172      135      145      248      310      500      526
    (完)
    
  
 (整理 张若琪 审校 郑茵)

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