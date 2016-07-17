纽约汇市：土耳其里拉/美元尾盘跌约5%至三周低点，因土耳其传政变

路透纽约7月15日 - 土耳其里拉兑美元周五在美国交易时段尾盘跌至三周低点，此前土耳其总理耶尔德勒姆称，部分土耳其军人企图发动政变推翻政府。

政变图谋的报导也引发资金涌入美国公债，令公债扳回部分稍早跌幅。

土耳其里拉兑美元 尾盘跌约5.0%至3.0200里拉。

“你们看到土耳其的最新头条了吗？可能和那有关系。美元大涨多是受头条消息的推动。”法国农业信贷银行驻纽约汇市策略师Vassili Serebriakov说。(完)

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