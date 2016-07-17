纽约汇市：土耳其里拉/美元尾盘跌约5%至三周低点，因土耳其传政变

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透纽约7月15日 - 土耳其里拉兑美元周五在美国交易时段尾盘跌至三周低点，此前土耳其总理耶尔德勒姆称，部分土耳其军人企图发动政变推翻政府。
政变图谋的报导也引发资金涌入美国公债，令公债扳回部分稍早跌幅。
土耳其里拉兑美元 尾盘跌约5.0%至3.0200里拉。
“你们看到土耳其的最新头条了吗？可能和那有关系。美元大涨多是受头条消息的推动。”法国农业信贷银行驻纽约汇市策略师Vassili Serebriakov说。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。