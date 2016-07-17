全球汇市：投机客美元净多仓增至6月初以来最高--CFTC/路透

路透7月15日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市 投机客最近一周增持美元多仓，美元净多仓增至6月初以来最高，因美元受益于近来美国公 布的乐观经济数据。 投资者应付英国公投意外决定退欧，由此产生的避险资金流也提振美元。 7月12日止当周，投机客美元净多仓增至80.1亿美元，前一周为41.8亿美元。投机客已 连续九周持有美元净多仓。 上周公布的美国6月非农就业数据较预期强劲，帮助推动美元。尽管这份报告未完全说 服美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快升息步伐，但仍强化了美国经济增长远较其他国家 稳健的观点。 “上周美国6月就业市场报告优于普遍预期，证实美联储年底前升息并非完全不可能， 特别若是英国6月公投影响蔓延的预期迅速消退的话。”纽约梅隆银行驻波士顿主管Samarji t Shankar称。 美元自5月初以来涨约5.2%。 数据显示，最近一周投机客持有的英镑净空仓增至60,067口，为6月7日当周以来最高。 投资者自11月以来一直持有英镑净空仓，英镑兑美元自英退公投后已下跌逾10%。 与此同时，最近一周短线投资者持有的欧元净空仓也增至87,660口，为2月以来最高。 分析师表示，欧元兑美元的汇率尚未完全消化英退公投的影响。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 85,364 87,037 空头仓位 37,819 23,469 净仓位 47,545 63,568 欧元(125,000欧元为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 107,635 112,011 空头仓位 195,295 187,338 净仓位 -87,660 -75,327 英镑(62,500英镑为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 39,999 45,746 空头仓位 100,066 94,777 净仓位 -60,067 -49,031 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 23,330 22,474 空头仓位 16,612 13,796 净仓位 6,718 8,678 加元(100,000加元为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 39,963 41,031 空头仓位 22,788 29,514 净仓位 17,175 11,517 澳元(100,000澳元为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 45,938 33,794 空头仓位 29,722 28,891 净仓位 16,216 4,903 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 7月12日当周 前一周 多头仓位 31,694 30,606 空头仓位 30,683 32,009 净仓位 1,011 -1,403 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 郑茵)