版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 17日 星期日 11:33 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓增至6月初以来最高--CFTC/路透

路透7月15日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市
投机客最近一周增持美元多仓，美元净多仓增至6月初以来最高，因美元受益于近来美国公
布的乐观经济数据。
    
    投资者应付英国公投意外决定退欧，由此产生的避险资金流也提振美元。
    
    7月12日止当周，投机客美元净多仓增至80.1亿美元，前一周为41.8亿美元。投机客已
连续九周持有美元净多仓。
    
    上周公布的美国6月非农就业数据较预期强劲，帮助推动美元。尽管这份报告未完全说
服美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快升息步伐，但仍强化了美国经济增长远较其他国家
稳健的观点。

    “上周美国6月就业市场报告优于普遍预期，证实美联储年底前升息并非完全不可能，
特别若是英国6月公投影响蔓延的预期迅速消退的话。”纽约梅隆银行驻波士顿主管Samarji
t Shankar称。

    美元自5月初以来涨约5.2%。
    
    数据显示，最近一周投机客持有的英镑净空仓增至60,067口，为6月7日当周以来最高。
    
    投资者自11月以来一直持有英镑净空仓，英镑兑美元自英退公投后已下跌逾10%。
    
    与此同时，最近一周短线投资者持有的欧元净空仓也增至87,660口，为2月以来最高。
    
    分析师表示，欧元兑美元的汇率尚未完全消化英退公投的影响。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位  85,364            87,037
 空头仓位  37,819            23,469
 净仓位    47,545            63,568
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位  107,635           112,011
 空头仓位  195,295           187,338
 净仓位    -87,660           -75,327
                    
    英镑(62,500英镑为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位   39,999            45,746
 空头仓位  100,066            94,777
 净仓位    -60,067           -49,031
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位  23,330            22,474
 空头仓位  16,612            13,796
 净仓位     6,718             8,678
    
    加元(100,000加元为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位  39,963            41,031
 空头仓位  22,788            29,514
 净仓位    17,175            11,517
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位  45,938            33,794
 空头仓位  29,722            28,891
 净仓位    16,216             4,903
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           7月12日当周       前一周
 多头仓位  31,694            30,606
 空头仓位  30,683            32,009
 净仓位     1,011            -1,403
    (完)
    
              
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐